To jest dramat.

Jaki architekt to mu klepnął? Na projekcie jest wpisany projektnant. Dajcie dane tego cwaniaczka, który coś takiego na działce MN projektuje. Urzędnik klepnął projekt, który?

I na odbiorze też mu to pewnie klepną. No, może presja sąsiadów i stałe monitorowanie sprawy powstrzyma nadzór od cichego klepnięcia.

Karą powinna być rozbiórka. I tylko rozbiórka