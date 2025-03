Mnie najbardziej rozśmieszyło że kiedy Tesla wchodziła na rynek to te wszystkie tuzy z VW czy Stellantis twierdzili że Tesla nie ma z nimi żadnych szans bo mają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu samochodów. Po czym wzięli i wyrzucili te swoje wieloletnie doświadczenie do kosza i skopiowali ( co gorsza nieudolnie ) błędne rozwiązania Tesli.