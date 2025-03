Kochones większe niż mózgi co niektórych wypowiadających się tutaj.

Zawsze ciekawiła mnie psychologia ludzi "przypartych pod sciane" (głód, walka, ratownictwo). Fajnie pisze się głupkowate "memki" siedząc na dupie, w ciepłym domu, ile warci jesteście to przekonacie się kiedyś sami. Czy to szpitalnym łóżku, czy podczas wypadku samochodowego, czy innego zdarzenia....