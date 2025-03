Ale co plecaczki rządowe nakradły to ich. Znam jednego takiego obślizgłego typa który był tam dyrektorem jakosci, miałem z nim nieprzyjemnośc kiedyś pracować w częsciowo upaństwowionej spółce. Zero wiedzy, zero doświadczenia... 32 lata i dyrektor jakości. Nazwisko się liczyło.

Gdyby dobrze ppatrzeć na nazwiska na górze to jak zwykle w naszym spie***ym kraju wszystko po znajomości. Efekty jak zawsze zerowe. Nie ma nadziei dla tego kraju. Zero.