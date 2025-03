Dość efektowne, ale zupełnie nie odzwierciedla faktycznego stanu i dostępności komunikacji miejskiej jako całości. Poza autobusami (to napisali) pominęli chyba całkowicie tramwaje. Z kanadyjskiego punktu widzenia, pewnie to miało sens, ale komunikacja tramwajowa w Europie wypelnia wiele tych braków. Gdyby te dane były uwzględnione, europejskie miasta pewnie wypadły by o wiele lepiej.