Dzieciak, 18 lat jechał do pracy jako pasażer busa. Cudem przeżył, teraz musimy pomóc wrócić mu do żywych. Prawie 10 lat na wykopie i 1 taka wstawka, proszę o wsparcie w szczytnym celu. Znam Go i uczyłem, to dobry chłopak i zawsze mówił "dzień dobry". Zbieramy na leczenie i rehabilitację.