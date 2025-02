Cóż jak na allegro mnóstwo sprzedawców sprzedających praktycznie sam szajs dostępny na alliexpress albo temu tyle, że 3-4 razy drożej to trudno się dziwić, że dużo osób się skapnęło, że lepiej zamawiać bezpośrednio.

Sam dawno temu odkryłem wtyczkę co pozwala łatwo sprawdzić czy dany produkt jest na alliexpress.

A, że wielu Januszy biznesu nawet nie chce samemu zrobić zdjęć tylko korzysta z tych samych co na alliexpress to ławo to wyłapać.