Co my tutaj mamy. Poza tym że trzeba pochwalić nagrywającego za stalowe nerwy to tak:

* marketingowca który się odkleił i tak szczerze, ale tak szczerze wam powiem że mi się zrobiło wstyd jak to oglądałem. Obcy anonimowy człowiek a mi wstyd że ktoś tak może się odkleić.

* agresor z dzieckiem - trudno to w ogóle komentować, w czaszce luzy jak na pasku klinowym w jego audicy.

* inwalida - zacytujmy, Pokaż całość