Kto śledzi LinkedIn ten nie jest zdziwiony...ponad rok temu zaczęło się pokazywać masę głównie dziewczyn szukającach pracy z doświadczeniem w rekrutacji/HR ze spacjalizacją w IT, pierwsze sygnały że firmy już nie potrzebują osób do szukania pracowników w IT tylko sami sie zgłaszają, drugim sygnałem jest to że teraz jest masa osób z doswiadczeniem nawet 10+ lat w zarządzaniu projekatmi IT - czytaj nie ma nowych projektów.. co będzie dalej zobaczymy ale eldorado Pokaż całość