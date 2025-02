Przykre... niech spokojnie odpoczywa.

Ile teraz mamy samobójstw rocznie? 6000? 7000? To parokrotnie więcej niż ofiar śmiertelnych w wypadkach na drogach, o których tak się trąbi.

Czy ktoś mówi o tym problemie? Media się nie interesują, bo to mało medialne. Psychiatria leży i kwiczy, może części dałoby radę pomóc jeszcze przed tragedią.

Wiem że liczba bardzo wzrosła jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, od pandemii. Alienacja młodych rośnie, ale to też temat Pokaż całość