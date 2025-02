Abstrachując od wszelkiej maści demagogii czy przekonań oraz wiary w to czy tamto.... W wypowiedzi pada słowo "powody medyczne".

Ja mam pytanie do absolutnie wszystkich zwolenników każdego rodzaju szczepienia w związku z podanym wyżej warunkiem ....... W jaki medyczny sposób zbadano i stwierszono brak przeciwwskazania do danego szczepienia? Pytam serio. Bo skoro taki jest warunek to można rozumieć że zbadano medyczne aspekty za oraz przeciw u każdego i na tej podstawie podjeto Pokaż całość