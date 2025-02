To nie żadne znane muzeum, nikt prócz niszowej grupy historycznej o nim nawet nie słyszał. To mała, prywatna placówka grupy rekonstrukcyjnej. Wydaje mi się, że mamy świetne i faktycznie znane Muzeum PW, placówki powstałej ponad podziałami i wystarczy.

Jeśli ktoś chce prowadzić podobne miejsca, to jako wnuk Powstańców mówię świetnie, ale nie oczekujcie wsparcia miasta czy rządu, bo wspierana jest główna placówka.