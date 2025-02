No i dobrze. Bajki o niewidzialnej ręce rynku to są dobre dla 16 latków którzy zachłysnęli się libertarianizmem. Później jednak człowiek dorasta i widzi, że Państwa nie żyją w próżni. Trzeba regulować rynek bo inaczej cały kapitał z kraju zostanie wydrenowany przez korporacje, które dzięki bajońskim pieniądzom potrafią kontrolować rynek i lobbystów. To państwo właśnie powinno tworzyć jasne regulacje aby inne kraje nie mogły wykorzystywać słabości do zagarniania zysków nie płacąc przy Pokaż całość