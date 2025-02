Tesla dla mnie to ciekawy samochod i ma relatywnie dobre zasięgi sposrod wszystkich elektrykow i jazda nia to spora frajda, nawet dla pasazera, i nawet biorac pod uwage:



1. Realny w zime na trasie szybkiego ruchu to nie bedzie ~400-450, a blizej 300km - to da sie przeżyć gdyby:

a. infrastruktura ladowania wygladala u nas jak w Niemczech - bylem ostatnio w Kolonii, ziomek z roboty zawiozl nas na kolacje do centrum, Pokaż całość