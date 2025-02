Fala to będzie jak przymusowo będą brali ludzi do wojska. Teraz są ochotnicy a rzekomo mają falę, to co będzie jak ludzie będą zmuszeni do skoszarowania. Mówią że czasy się zmieniły dlatego nie będzie fali, czasy się zmieniły ale ludzie nie. Fala będzie zawsze bo tak funkcjonuje każda grupa ludzi.