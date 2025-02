Strefy płatnego parkowania i SCT mają pozbyć się plepsu z miast, by szlachta miała więcej miejsc do parkowania. By samochód w mieście to był przywilej najbogatszych. A szlachta chcę płacić więcej, gdy to oznacza więcej miejsc wolnych do parkowania. Dla plepsu są chodniki i trawniki, na co się przymyka oko, by nie było buntu.



No i to, że Warszawa to zgwałcone przez urzędników i polityków miasto. Gdzie nie zabezpieczono przestrzeni pod infrastrukture. Pokaż całość