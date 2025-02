Niemieccy zbrodniarze w niemieckich obozach zagłady, zbudowanych na polecenie niemieckich władz w okupowanych przez Niemców Polsce.



German criminals in German extermination camps built at the command of German authorities in German-occupied Poland.



Deutsche Verbrecher in den deutschen Vernichtungslagern, die auf Anordnung der deutschen Behörden im deutsch besetzten Polen errichtet wurden.