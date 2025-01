Ech, no to był czas jedyny w swoim rodzaju, gdyby nie wybuch pełno skalowy wojny Rosja-Ukraina to prawdopodobnie tresowaliby nas obostrzeniami i "paszportami covidowymi" o wiele dłużej.

A tak a propos, to akurat przedwczoraj czytałem, że jakiś nowy wirus grypopodobny się z Chin właśnie mocno rozprzestrzenia. Nawet gdyby był bardziej śmiertelny od sarscov2 to powtórki z cyrku nie będzie, niewielu będzie już ślepo słuchać ekspierdów i władz.