Można typa nie lubić (jest bardzo irytujący) ale robi dobrą robotę.

Na tym filmie jedynymi nienormalnymi są Ci kierowcy, którzy zamiast się zreflektować to mają do niego pretensję.

Do uja, łamiesz przepisy, niszczysz trawnik to przyznaj rację, a nie robisz z siebie ofiarę lub wyzywasz.