Ależ to jest piękne.



Połowa wykopu wyzywała osoby kwestionujące te zielone strategie od szurostwa i chłopskiego rozumu.



Okazało się, że wszystko było na zamówienie, a oni łykali jak pelikany co tylko wyszło z Brukseli.



Teraz co będzie? Ano nic. D--a cicho. Nikt nie będzie chciał tego rozliczać, bo społeczeństwo musiałoby się przyznać do bycia debilem.