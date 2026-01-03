Przecież dobrze powiedział. USA nie było w stanie naciskami politycznymi narzucic woli Maduro. Są słabi politycznie i mieli tam taki sam wpływ jak Putin na wybory w Kijowie. Dlatego musieli posunąć się do wojny tak samo jak Putin. To akt desperacji a nie pokazanie siły USA. Na szczęście militarnie są wciąż nr 1.