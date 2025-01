Shalom.



Nihil novi. Ceny mieszkań - co widać po indeksach takich jak urban.one - odkleiło, a ostatni rok i nieco wcześniej, BK2% to w zasadzie niekontrolowane dosypanie 20% do cen mieszkań - w default city ze 20, w Krakowie prawie 30.



Złote czasy - jak okolice 2012-2019 (a do tego deflacja per se, masło też taniało w 2014, czy 2015!) już dawno za nami. Wtedy można było wchodzić i brać nieruchomości po same jaja, Pokaż całość