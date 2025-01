Pokaż całość

"Oficjalnie podawane dane mówią, że liczba hospitalizacji w Polsce w roku 2020, w stosunku do roku 2019, spadła o 30 proc. To znaczy, że do szpitali, zamiast 7 milionów, trafiło 5 milionów pacjentów. Myśląc logicznie, liczba ta powinna wzrosnąć do 9 albo 11 milionów."Potem wprowadzono do tych danych poprawki podnosząc liczbę pacjentów o 1.5mln osób (smiem wątpić w ich prawdziwość, imho tuszowano realia). Nawet wliczając te poprawki