Hehe, ale to jest bezczelne. Przecież podnieśli cenę i to dużo ostatecznie. To tak jak z mandatami: rząd mówi: będzie 10 tysi za przekroczenie o 20km/h! Ludzie: ale to kurde za dużo troche co? No dobra, to będzie 5tysi. Ludzie: ej super, ale nam obniżyli.

Ogarnijcie się.

Jakbym był w tej firmie to bym odszedł z uwagi na bezczelne traktowanie klientów i zagrywki psychologiczne.