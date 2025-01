ciotka pracowała kiedyś (to było jakieś 20 lat temu albo i dawniej - inne czasy) w takim ośrodku katolickim dla dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi. Żeby nie było pracowały tam i osoby świeckie i katolickie. To wyglądało tak że wszelkie dary rzeczowe do dzieciaków spływały okrojone lekko przez połowe. Ta gorsza jakościowo połowa oczywiście. No i wszystkie pampersy znikały. Dla dzieciaków zostawały prane szmaty do srania. Cóż przynajmniej było ekologicznie że tak powiem Pokaż całość