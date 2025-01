Problem jest większy. Żaden z aktywnych polityków nie ma pomysłu na Polskę. PiS może i coś tam próbował ale robił to chaotycznie i niekonsekwentne do tego nieudolnie prowadził politykę europejską. PO to z kolei kompletny brak pomysłów. Jeszcze jak było stabilnie w Europie to szli zgodnie z wytycznymi. Teraz zrobił się b----l w Europie, nie ma Tusk wytycznych bo nikt nic nie wie i on sam też nie wie co robić