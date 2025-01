Swoją drogą to wygląda na to że te siatki na rusztowaniach muszą być dość łatwopalne. Że też jak są na nich robotnicy, z fajeczkiem, to jakoś się nie zapalają... Dlaczego?

A z drugiej strony, jeśli zapalił się styropian od fajerwerku, bo wg norm budowlanych styropian powinien zgasnąć po zaniku źródła ognia a tu się rozpalił po całości, to to też jest co najmniej zastanawiające.

Co oczywiście nie zmienia faktu że rzucanie fajerwerków Pokaż całość