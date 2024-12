akurat rząd to próbuje rozwalić klase średnią aktywnie

jak nie pożary na marywilskiej to decyzje niszczace bazary i kupców, to ptasia grypa i zamykanie rolniczych targów

rozwal jeden bazar - 20-80-200 rodzin kupieckich musi szukać nowych źródeł dochodu. przemnóż to w skali krajowej i masz efekty

(coś jak efekt domina gdzie np 200 rodzin musi ciąć wydatki, masz firme budowlaną którą zamykasz, zwalniasz np tych 20 pracowników, znika jedna firma to jeszcze nic sie Pokaż całość