Tytuł przerzuca odpowiedzialność na Dudę. Przecież to radni wrocławscy będą decydowali o wielkości strefy , wysokości opłat i kto jakim autem będzie mógł tam wjechać. A koalicja rządząca we Wrocławiu to PZPR, Sojusz dla Wrocławia i Nowoczesna.