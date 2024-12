Kiedyś czytałem fajny artykuł o rzekach i były m. in. opisywane dwie rzeki Kolorado i Mississippi. W artykule opisywano, że w rzece Kolorado przy ujściu praktycznie nie ma ani kropli wody, która wypływa z ujścia. Powodem tego jest działalność człowieka, wszystko co znajduje się u ujścia tej rzeki to woda przetworzona, ścieki itd.