No co, wszystko jest legalnie. Wystąpił o lokal socjalny i czeka, zgodnie z prawem. Do tego czasu won z posesji i nie zakłócaj miru.

Ckliwy artykuł o cwaniactwie jednej i drugiej strony. Dzieci chciały mieć dom i zwierzątka, chlip chlip, trzeba było kupić na wolnym rynku, a nie czekać na okazję cudzym kosztem. O ile się nie mylę, to ten gościu co były wykopy miesiąc temu. Zadłużenie firmowe u samorządu, więc mu Pokaż całość