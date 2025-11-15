Małżeństwo walczy z dzikimi lokatorami i ma zakaz zbliżania do własnego domu.
Małżeństwo z Gliwic nie może wejść na własną posesję. Zamiast kluczy wręczono im zarzuty karne. Prokurator prowadzący śledztwo i mecenas jednej ze stron sporu w dniu przesłuchania wysiadają z tego samego auta. Dziwne? A co, jeżeli okaże się, że obaj pracowali w gliwickiej prokuraturze.aldi7x
Komentarze (17)
Fajny wywiad z "przedstawicielką prokuratury" (Od 13:55)
- A czy prokuratura z urzędu nie powinna w tej sytuacji się wyłączyć z tego postępowania?
- Jeśli istniałyby podstawy, a jakie tu mamy podstawy?
- Takie, że pełnomocnik i prowadzący śledztwo przyjeżdża w dniu postawienia zarzutów tym samym samochodem
Ale ja nie i tym. Kwas masłowy do własnego chawiru ? No k---a poważnie ? I co potem ? Wietrzenie przez rok czy ozonowanie ?
No litości. Z pewnością tylko tego im na zalecanej chacie brakuje.
Kolegów Ci widzę - nie brakuje.
Ckliwy artykuł o cwaniactwie jednej i drugiej strony. Dzieci chciały mieć dom i zwierzątka, chlip chlip, trzeba było kupić na wolnym rynku, a nie czekać na okazję cudzym kosztem. O ile się nie mylę, to ten gościu co były wykopy miesiąc temu. Zadłużenie firmowe u samorządu, więc mu
gość sobie zbudował dom, jeśli to ten sam, zadłużenie 900 tysięcy wynikłe z niepowodzenia biznesowego
tutaj wkracza komornik, licytuje za ułamek wartości i spłaca część do samorządu
To jest różnica między niepłacącym za wynajem ;) Gigantyczna różnica i nie potrafię z całą pewnością poprzeć jednej ze stron.
Artykuły są stronnicze, już wjechały dzieci i zwierzątka, za miesiąc będzie, że chcieli sarenki w ogródku