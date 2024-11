Mieszkam w małej gminie na podkarpaciu. Metr sześcienny ścieków to 8,35 zł a wody czystej 6.34 zł. Czyli za metr sześcienny licząc jak w artykule wychodzi 14,69 zł. Ogólnie na przestrzeni kilku lat ceny śmieci, wody i różnych takich lokalnych obciążej poszły naprawdę mocno do góry. Więc jak na Lublin, większe miasto z wyższymi płacami to 12,72 to relatywnie niedużo.