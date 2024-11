Cóż najbliższy rok zapowiada się ciekawie.

Po roku rządzenia uśmiechniętej koalicji chyba mało komu coś się poprawiło a wiele osób ma wrażenie, że się pogorszyło.

Szkoda, że PIS nie znalazł dobrego kandydata na prezydenta bo to jeszcze bardziej by wymusiło na PO by zahamowali swoje durne pomysły i wprowadzili ustawy, które chociaż krótkoterminowo by ludziom polepszyły życie.