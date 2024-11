Opis totalnego przegrywa.

Moja matka mnie zostawiła, wychowała mnie Babcia i to ona przejęła pieczę nade mną.



To nie przeszkodziło mojej matce potem gdy miałem 30 lat ścigać mnie o alimenty.

Co ma do tego "Kiedy facet musi płacić na nieswoje dzieci problemu nie ma." to nie wiem, ale wiem, że autor to totalny przegryw.



Życzę, żeby mamusia albo tatuś też pościgali o alimenty, zaraz odechcę się debilnych opisów.