Na rower, piesze wędrówki do lasu na grzyby itp. polecam apke Locus Map - po pobraniu mapy na komórkę działa offline i nie rozładowuje baterii. Pod rower wszystkie drogi żwirowe, szutrowe w lasach, między polami itp. Na grzybach bardzo przydatna można dodawać miejscówki z dokładnością co do metra i fajna opcja rysowania śladu jak chodzimy. Nigdy się jeszcze nie zgubiłem w lesie i zawsze idealnie wychodzę spowrotem do swojego auta.