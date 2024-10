Ta miernota która ostatnio gościła na wykopowych "występach" i kwiczała, jaka to niegodziwość że jest nowoczesny szpital który dokonuje skomplikowanych operacji w Żywcu - była bodajże z PO. Oczywiście nie może być tak "żeby ktoś robił piniondze na leczeniu Polaków" - bo Polak to ma być śmieć i dziad którego się u wioskowego felczera leczy za "co łaska". Zdrowaśkę się zmówi, da witaminki... bo to USG, konsultacja czy inne badanie takie drogie Pokaż całość