Typ kradnie dzieciakowi czapkę
A jest to nikt inny jak właściciel firmy "DrogBruk" Piotr SzczerekCadore
- #
- #
- 119
- Odpowiedz
A jest to nikt inny jak właściciel firmy "DrogBruk" Piotr SzczerekCadore
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (119)
najlepsze
Wykopki elita internetu.
chyba nieuczciwy biznes... złodziejstwo w normalnym kraju jest tępione, a nie pochwalane...
Takich ludzi należy potępiać i ganić!!
Gdybym ja był tym dzieciakiem i okazałoby się, że jakaś menda kradnie moje fanty to zrobiłbym taki raban, że musiałaby zareagować ochrona i wtedy sprawa by się wyjaśniła.
... i daje mu w zamian flamaster?
Ja wiem że łykopki łykną wszystko, no ale to już jest zbyt grube ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Waldemar-Szymanowski: Nie daje tylko oddaje. Dzieciak sobie przyniósł flamaster żeby dostać autograf. Przecież tenisiści nie noszą takich rzeczy ze sobą. I on zaczął tym jego flamastrem podpisywać inne piłki.