Jest gdzieś do przeczytania uzasadnienie? Czy to nie jest przypadkiem tak że to z nakazówki gdzie sędzia nie rozpoznaje nawet dobrze sprawy tylko klepie jak prorok z policmajstrem podyktowali i dopiero jak się chłop odwoła to będzie temat rozpoznany lepiej i w ogóle sędzia się pochyli nad tematem?