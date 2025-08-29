Sąd skazuje pieszego za utrudnianie jazdy po chodniku
W Bydgoszczy. Pieszy mimo odsuwania się od pojazdu został uznany winnym nieunikania zagrożenia. Zaniechanie najeżdżania przez kierującego na pieszego będącego na chodniku? A komu to potrzebne? Jedno wielkie XDDDDDDDD.Lemon420
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 261
- Odpowiedz
Komentarze (261)
najlepsze
Sędzia, który wydał tak absurdalny wyrok nakazowy powinien stracić robotę.
(to alegoria, a nie bezpośrednie porównanie)
@Bonthyc: Co więcej, jeśli Cię potrąci, to sąd uzna jego winę, bo mógł Cię zauważyć z wystarczająco dużej odległości. Twoje wykroczenie chodzenia po autostradzie nie wyklucza winy kierowcy.
1. Za zabicie gwałciciela też się dostanie karę. Bycie ofiarą nie zwalnia z przestrzegania prawa to tylko okoliczność łagodzące.
2. Tak, jeśli kierowca nagrał siebie jak umyślnie zrobił taki manewr np. Specjalnie skręcił w kierunku pieszego na autostradzie zamiast od razu zrobić manewr uniku.
3. Eko terroryści aktywiści utrudniające legalne polowanie mają być bezkarni kiedy umyślnie weszli na linie strzału? np. Wyskoczył z ukryty krzaków z słowami
wiem, że w polskich sądach nie ma zasady precedensu ale zawsze wyrok sędziego będzie dowodem w sprawie jaką pewnie założy mu sędzia, że takie postępowanie oskarżony miał prawo przyjąć za właściwe.
Jest 7 dni na odwołanie, sprawa trafia do normalnego sądu i jest procedowania w normalnym trybie. Będzie można się czepiać, jeśli wtedy pieszy zostanie uznany winnym, na razie skompromitowała się tylko policja.
2. To nie konfitura dostał ten wyrok.
I takim oto sposobem z tego mentalnego chlewu ( zaczerpniętego zza wschodniej granicy) nigdy się nie wygrzebiemy
@Skurviduplo:
Przyhamuj. Nawet w tym ruskim chlewie policja się potrafi zachować na filmikach StopCham.