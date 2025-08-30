O złodzieju czapki z Polski piszą już nawet media w USA.
Bezczelna kradzież czapeczki na US Open przez Piotra Szczerka właściciela firmy z Polski staje się światowym wiralem. Polscy Janusze biznesu podbijają światowe media.Czolgowy_tank
@tehniick: czy chodzi o pana Piotra Szczerka? DROG-BRUK A.P.Szczerek Sp. J.
NIP: 8271903126 REGON: 730995800 KRS: 0000297842 https://www.drogbruk.pl/
To ten pan Piotr Szczerek?
https://wykop.pl/link/7781063/firma-zlodzieja-czapeczki-z-us-open-dostala-ponad-12-mln-zl-w-dotacjach
Firma złodzieja czapeczki z US Open dostałą ponad 12 mln zł w dotacjach!
https://viralstyle.com/c/M5xyKy
Typowy roszczeniowy janusz-pciembiorca, który myśli, że wszystko mu się należy.
Nie ma tam w tenisie jakiegoś odpowiednika zakazów stadionowych. Typ powinien dostać światowy zakaz.
Gratuluję poczucia powagi w życiu.