Na wsiach jest wielu shizofreników. I zawsze rozwalało mnie to że jedni mają objawy typowej depresji inni to jakieś typowe adhd ale każdy mówi o shizofreni. Mało tego większość nie bierze żadnych leków.



Oczywiście nie wiem czy naprawdę mają takie diagnozy. Ale wygląda to trochę tak jakby w pewnym okresie czasu lekarze wpisywali każdemu shizofrenie.