Energia pradu zmiennego w.cz. jest przekazywana tak jak mówi, ale energia prądu stałego (baterie i żarówka) - sorry, ale przewodami.

Przewody z prądem stałym można by zatopić w metalu i o ile nie uszkodzi się izolacji - energia będzie tak samo przekazywana.

Za to z w.cz. to już nie przejdzie i tylko w tym przypadku ma rację.

Prąd stały to nie technika radiowa (w.cz).