Generalnie staram się nie oceniać ludzi pod tym kątem, bo sam znam kilka osób, których młodość to był a-----l, d---i i mnóstwo dziar (ogólnie mocna patologia), które porzuciły taki tryb życia. Ale faktem jest, że jeśli u kobiety widzę dużo tatuaży, to choćby nie wiem jak piękna była odpycha mnie to okrutnie i nic nie jestem w stanie na to poradzić. Ręce to tam jeszcze pół biedy, ale podziarane klata, szyja i Pokaż całość