Nie jestem fanem pilki noznej ale etos pracy tego goscia jest naprawde niesamowity, respekt Robert!! Na niezlym poziomie gadac w 3 jezykach to malo ktory polak potrafi (licze dodatkowo niemiecki bo widzialem z nim wywiad po niemiecku tez). Dodaktowo co nikt nie zauwazyl w tym wykopie, w barcelonie uzywa sie glownie jezyk katalonski, co prawda kazdy zna tam castellano (hiszpanski) ale katalonczycy nie lubia rozmawiac po hiszpansku i jak tylko moga to Pokaż całość