Dopóki mieszkań brakuje to niestety będą ceny rosły, a skoro Polacy się nie "rozmnażają" i podaż może zmaleć, a cena spaść to na nasze miejsce przybędą ludzie z Afryki, Indii i dalekiej Azji.

Tak się stało wszędzie w Europie i dopóki nie pojawi się ktoś z jajami i twardą ręką to będziemy na pastwę tych, którzy mają dużo pieniędzy, a przez to wpływy.

W tym momencie jesteśmy zdatni na los, bo pewne Pokaż całość