Nie do końca.Powinny być budowane na obrzeżach miast, tam zresztą gdzie normalni ludzie wchodzący w dorosłe życie kupują mieszkania.Jeżeli miasto ma teren w ścisłym centrum to lepiej żeby go sprzedało a za uzyskane środki kupiło działkę na obrzeżach i tam postawiło mieszkania komunalne.Oczywiście te obrzeża nie mogą być totalnym zadupiem i muszą być normalnie skomunikowane z centrum miasta.