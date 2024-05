Sry frajerzy. Przez 35 lat wolności jedyne co was interesowało to przerzucanie się gównem i wyzywanie, że "ty to z pisu, a ty z platformy" i kto kogo bardziej pojechał w rozmowie to macie co chcieliście. Teraz boomerzy i całą reszta jeleni straci pracę w swoim januszexie bo jedyne co potrafili to pracować na produkcji. Nie ma atomu, jest stary węgiel i gospodarka oparta o importowanych paliwach kopalnych.