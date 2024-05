@longi12: A ilu już takich jest we Wronkach?

Facet co wybił szybę w gdańskiej synagodze został aresztowany na 3 miesiące. Pewnie trzymaliby go dalej(za zbicie szyby - areszt!) ale okazało się że miesiąc wcześniej odwalił coś w kościele(katolickim) więc zwykły wariat i go wypuścili.Taka jest rzeczywistość i przestań próbować wciskać że jest inaczej bo robisz z siebie dzbana.