Inna sprawa, że już pewnie w tych koszach jest wszystko pomieszane

Dlatego potem baba wrzuca to wszystko do jednego worka a potem do jednego kontenera na zmieszane za sklepem. We wszystkich sklepach, fast foodach czy stacjach benzynowych te segregowane kubły to pic na wodę, bo musieli by na miejscu sprawdzać czy ludzie nie pomieszali śmieci. Inaczej by płacili kary przy odbiorze. Segregowane są jedynie może kartony bo to przy dostawach mogą