Ile trwa przejechanie przez ten przejazd samochodem? Trzy sekundy? No to mogliby zamykać przejazd na 15 sekund przed pociągiem i mieliby 500% marginesu. Jeśli zamykają na etapie kiedy ten pociąg dopiero jest w planach albo zaczyna się rozpędzać dwie stacje dalej, to nic dziwnego że ludzie to ignorują. A jeśli agent nie boi się tam jechać z dwiema naczepami to pewnie znaczy że dobrze wie jak dużo ma jeszcze czasu.



