Ja od kilku miesięcy poszukuje pracy, na produkcję nie pójdę, a aktualnie sytuacja na rynku jest tak nieciekawa, że nawet na 1 miejsce kuriera leci po 200 cv w mieście takim jak Sosnowiec. Ludzie chcą pracować, moi przyjaciele to samo, ale nikt nie chce robić na taśmie na 3 zmiany, a niestety w tym momencie tylko to jest do zaoferowania dla ludzi, którym do 2020 roku nie udało się wkręcić do jakiegokolwiek Pokaż całość